Знаменитість опублікувала свої фото в мережі

Піппа Миддлтон, сестра дружини принца Вільяма Кейт, поділилася фотографіями з пляжу

Знаменитість є молодшою сестрою герцогині Кембриджської. Вона потрапила в об'єктив, коли відпочивала на острові Сен-Бартелемі. Про це пише Politeka.

На знімках Піппа з'явилася в білому купальнику в горошок. Він підкреслив спокусливі форми світської левиці.

Відзначимо, що в минулому році Піппа стала вперше мамою. Але якщо дивитися на фото, то сестра Кейт швидко відновила форму.

З Піппою відпочивав її чоловік, а також батьки герцогині Кембриджської. На фото можна побачити маму Кейт - 64-річна жінка відмінно виглядає на свій вік.

Раніше ми повідомляли, що дружина принца Вільяма, Кейт Міддлтон, викликає захват у публіки.

Герцогиня Кембриджська є еталоном жінки практично у всьому світі. Є кілька секретів привабливості Міддлтон.

По-перше, у Кейт завжди чисті волосся, натуральний колір і підстрижені кінчики.

Герцогиня, в основному, ходить з розпущеним волоссям, тільки зрідка збираючи їх у хвіст, або, для урочистих випадків - в пучок.

По-друге, Кейт завжди вибирає плаття А-силуету, які підкреслюють її фігуру і виглядає дуже жіночно.

У палаці категорично проти міні, але це і робить Кейт ще більш елегантною.

Повідомлялося, що 2020 рік у Великобританії пройде під знаком Кембриджів, тобто Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

Герцоги Кембриджські готують для своїх шанувальників цікаві новини. Про це заявив королівський експерт Амід Скобі, який був присутній на недавньому секретному брифінгу в Букінгемському будинку.

За словами фахівця, від принца і його дружини варто чекати важливих оголошень під час свят, пише Heirpod ABC.

Як зазначив експерт, дії королівського подружжя є невеликим відступом від традицій, щоб порадувати підданих.

Нагадаємо, секрет виховання дітей Кейт Міддлтон розкрито

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