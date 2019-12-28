Піппа Миддлтон, сестра дружини принца Вільяма Кейт, поділилася фотографіями з пляжу
Знаменитість є молодшою сестрою герцогині Кембриджської. Вона потрапила в об'єктив, коли відпочивала на острові Сен-Бартелемі. Про це пише Politeka.
На знімках Піппа з'явилася в білому купальнику в горошок. Він підкреслив спокусливі форми світської левиці.
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Відзначимо, що в минулому році Піппа стала вперше мамою. Але якщо дивитися на фото, то сестра Кейт швидко відновила форму.
З Піппою відпочивав її чоловік, а також батьки герцогині Кембриджської. На фото можна побачити маму Кейт - 64-річна жінка відмінно виглядає на свій вік.
Раніше ми повідомляли, що дружина принца Вільяма, Кейт Міддлтон, викликає захват у публіки.
Герцогиня Кембриджська є еталоном жінки практично у всьому світі. Є кілька секретів привабливості Міддлтон.
По-перше, у Кейт завжди чисті волосся, натуральний колір і підстрижені кінчики.
Герцогиня, в основному, ходить з розпущеним волоссям, тільки зрідка збираючи їх у хвіст, або, для урочистих випадків - в пучок.
По-друге, Кейт завжди вибирає плаття А-силуету, які підкреслюють її фігуру і виглядає дуже жіночно.
У палаці категорично проти міні, але це і робить Кейт ще більш елегантною.
Повідомлялося, що 2020 рік у Великобританії пройде під знаком Кембриджів, тобто Кейт Міддлтон і принца Вільяма.
Герцоги Кембриджські готують для своїх шанувальників цікаві новини. Про це заявив королівський експерт Амід Скобі, який був присутній на недавньому секретному брифінгу в Букінгемському будинку.
За словами фахівця, від принца і його дружини варто чекати важливих оголошень під час свят, пише Heirpod ABC.
Як зазначив експерт, дії королівського подружжя є невеликим відступом від традицій, щоб порадувати підданих.
Нагадаємо, секрет виховання дітей Кейт Міддлтон розкрито
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