Знаменитість поділилася яскравим фото у себе на сторінці

Відома українська художня гімнастка Ганна Різатдінова, фіналістка шоу "Танці з зірками", поділилася новими фото

Знаменитість в цей раз позує біля ялинки. Ганна вирішила надіти чорне плаття з відкритими плечима. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Різатдінова запропонувала загадати від одного до 10 дівчаткам, щоб потім подивитися результат.

"1.Забудь про недоліки. Думай тільки про свої достоїнства.Перша заповідь.

2. Не опускай підборіддя. Дівчата, яким подобається бути кращими, завжди дивляться прямо перед собою.

3. Більше позитиву. Будь активна і впевнена в собі. Дозволь енергії бити ключем. Намагайся виділяти якомога більше позитивних емоцій", - написала Різатдінова.

В четвертій заповіді Ганна радить бути цілеспрямованою. Потрібно ставити цілі і йти до успіху.

Під цифрою п'ять зникла рада вміти слухати. Потрібно поважати чужу думку і не нав'язувати свою позицію.

"6. Не бійся змінюватися. Розвивайся, рухайся вперед. Будь різнобічною. Не зациклюйся на одному. Пробуй. Шукай себе.

7. Пахни собою. Знайди «свій» парфум і залишайся йому вірна. Запахи асоціюються з людьми.

8. Проведи більше часу з близькими , вони потребують твоєї підтримки", - додала знаменитість.

Різатдінова у 9-ій заповіді зазначила, що не потрібно копіювати інших. Тільки дурні чоловіки будуть раді, що їх дівчина схожа на Анджеліну Джолі.

На 10-му місці розташувалася заповідь про те, що потрібно більше читати. З цікавою людиною люди хочуть говорити.

Повідомлялося, що фіналістка шоу "Танці з зірками", гімнастка Ганна Різатдінова показала в камеру свій подарунок.

имнастка позувала в чорній міні-сукні, яка підкреслила її красиву фігуру. Хвилясті локони і непомітний макіяж доповнили образ красуні.

Анна Перебувала в руках з подарунком біля новорічної ялинки.

"#різдвянаісторіязтіноюкароль 😇", - підписала пост Різатдінова.

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