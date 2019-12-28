Відома світова модель plus-size Ешлі Грем поділилася новими фото, де вона вагітна

Знаменитість з'явилася на чорно-білому знімку. Вона зараз перебуває на останніх місяцях вагітності і позує повністю без одягу. При цьому Грем вирішила прогнути спину назад і взялася руками за п'яти. Про це пише Politeka.

Фанати встигли написати багато коментарів, але вони моделі можуть не сподобатися:

"Найгірша картина, яку я коли-небудь бачив", "Чому всі думають, що вони повинні все показувати", "Куди рухається світ".

Раніше ми повідомляли, що Ешлі Грем днями вона відвідала вечірнє шоу американського коміка Джиммі Феллона, незважаючи на те, що ось-ось народить.

Під час підготовки до випуску Ешлі Грем станцювала в гримерці танець живота і пожартувала про своїх пишних формах.

Американська модель, яка сколихнула індустрію моди, часто стає гостею популярних шоу. Хоч і вагітна. Вона насолоджується станом вагітності і не соромиться округлого живота.

В ефірі "The Tonight Show" модель з'явилася в обтягуючій сукні з квітковим принтом, яке підкреслювало її форми.

В гримерці вона станцювала дивний танець, під час якого рухала животом.

Повідомлялося, що одна з найбільш затребуваних моделей в світі plus-size Ешлі Грем показала себе повністю голою.

Так, популярна модель plus-size Ешлі Грем часто радує своїх фанатів досить відвертими знімками, навіть перебуваючи в цікавому положенні. Нещодавно вона шокувала своїх шанувальників, продемонструвавши відмінну розтяжку. На цей раз знаменитість вирішила піти далі і показала себе перед камерами повністю голою.

Так, на своїй сторінці в Instagram Ешлі Грем без грама сорому показала своє тіло повністю без одягу.

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