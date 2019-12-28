Актор також прокоментував заборону в Україні фільмів з його участю

Російський актор Юрій Гальцев заявив, що йому "ні тепло, ні холодно" від заборони фільмів і серіалів з його участю в Україні

Про це він заявив в інтерв'ю російському виданню.

"Дитячі фільми, яка різниця де їх показувати, в Росії чи в Україні? Смішно і безглуздо. Раніше я кілька разів в тиждень літав до Києва, працював з чудовими людьми. А тепер - "давайте ми Юру Гальцева заборонимо", - сказав актор.

Гальцев назвав "страшною" загибель жертв збройного конфлікту на Донбасі, при цьому змовчати про те, що саме Росія його ініціювала.

"Накрутили жахливого, народ мовчить, а розбиратися доведеться нашим дітям і онукам. Будуть питати у батьків: чому ви це не зупинили?" - резюмував він.

До речі, фільми з участю Лепса і Гальцева заборонили показувати на українському телебаченні.

Державне агентство України з питань кіно анулювало прокатні посвідчення і скасувало державну реєстрацію на російські фільми і серіали за участю актора Юрія Гальцева і музиканта Григорія Лепса (Лепсверидзе).

Також опублікований список фільмів і телесеріалів за участю актора Гальцева на які анульовані прокатні посвідчення та скасована державна реєстрація.

Нагадаємо, заборонений в Україні артист купив квартиру в Одесі.

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