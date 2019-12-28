Відома українська виконавиця Ані Лорак засвітила ідеальні форми у відвертому вбранні
Як повідомляє Politeka, знімками дівчата поділилися її шанувальники в Instagram.
«Я почуваю, що я - щось дуже маленьке в порівнянні з Всесвітом, але роблю щось дуже важливе на своєму місці»-Ані Лорак», - йдеться у підписі.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Ані Лорак демонструє все, чим нагородила її природа надзвичайно відвертому вбранні.
Головна красуня "Танців з зірками" розбурхала видом в одному золоті: "Нереальна!"
Подорослішалі діти Кіркорова вразили зовнішнім виглядом, фото облетіли мережу: «одне обличчя з...»
MARUV зняла латекс і влаштувала брудні танці з дівчатами, найгарячіші кадри: «Жесть!»
Дружина Луценка після операцій вразила зовнішнім виглядом: тепер можна дізнатися тільки за паспортом
«Шикарна», «Яка краса», «Кароліночка, тобі йде!», «Вау, які великі…очі», «ось це соковито!», «ідеальна просто», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками .
Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади.
В цей раз Лорак показала, як відвідала казкове шоу разом зі своєю донькою Софією. Зазначимо, шоу Тетяни Навки, точніше, її героїню, озвучила сама Кароліна, чим дуже пишається.
Сама зірка радісно позувала з дочкою під час першої презентації, а також фотографувалася з дитиною на спеціальній фотосесії. Пізніше в розділі Сторі артистка показала, як розважається під час вистави.
До цього Лорак вирішила показати кадри з виступу з шоу "Діва". Ролик артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На представлених кадрах вона позує на сцені у відвертих вбраннях – стильні боді, прозорі сукні і латексні костюми можна помітити у відео.
Нагадаємо, Лорак спантеличила исхудавшим видом в сукні з блискіток
А ще Politeka писала, що Лорак налякала ляльковим обличчям перед концертом, зірку не впізнати
Також Politeka повідомляла, Лорак вразила змінами у зовнішності