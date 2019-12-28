Відома українська виконавиця Ані Лорак засвітила ідеальні форми у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka, знімками дівчата поділилися її шанувальники в Instagram.

«Я почуваю, що я - щось дуже маленьке в порівнянні з Всесвітом, але роблю щось дуже важливе на своєму місці»-Ані Лорак», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Ані Лорак демонструє все, чим нагородила її природа надзвичайно відвертому вбранні.

«Шикарна», «Яка краса», «Кароліночка, тобі йде!», «Вау, які великі…очі», «ось це соковито!», «ідеальна просто», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками .

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади.

В цей раз Лорак показала, як відвідала казкове шоу разом зі своєю донькою Софією. Зазначимо, шоу Тетяни Навки, точніше, її героїню, озвучила сама Кароліна, чим дуже пишається.

Сама зірка радісно позувала з дочкою під час першої презентації, а також фотографувалася з дитиною на спеціальній фотосесії. Пізніше в розділі Сторі артистка показала, як розважається під час вистави.

До цього Лорак вирішила показати кадри з виступу з шоу "Діва". Ролик артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На представлених кадрах вона позує на сцені у відвертих вбраннях – стильні боді, прозорі сукні і латексні костюми можна помітити у відео.

Нагадаємо, Лорак спантеличила исхудавшим видом в сукні з блискіток

А ще Politeka писала, що Лорак налякала ляльковим обличчям перед концертом, зірку не впізнати

Також Politeka повідомляла, Лорак вразила змінами у зовнішності