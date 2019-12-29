Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, пише Politeka.net.

Вона продовжує активно постити нові фото своїх досягнень, а також демонструвати різні частини тіла свої і свого коханого, підігріваючи бажання користувачів обговорити її скандальні витівки. цього разу артистка вирішила привітати своїх працівників по дому і подякувати їм за всі труди.

«Протягом чотирьох років у нас існує традиція напередодні Нового року збиратися за одним столом з нашими Лолою і Рустамом, допомагає все це час у всьому будинку.😊 Вітати одне одного і дякувати.😊 Лолочка і Рустам, спасибі вам за все, що Ви робите для мене! За вашу турботу, допомогу, увагу, доброту, терпіння. І за прекрасний подарунок.😊 Я дуже вами дорожу і ціную кожну мить прояви вашого професіоналізму та людяності.🙏 Ви-частина мого життя. Чудові ви люди. Я дуже рада, що в нашому будинку ви народили дітей і живете з радістю. Дорожу і Вашою довірою.👍 Щасливого Нового року нам всім», – написала Анастасія.

Користувачі мережі відразу ж взялися коментувати побачене.

Раніше Волочкова опублікувала відео, зроблене на кухні в її особняку. В кадрі Настя в комбінезоні з зображенням тигра, а його короткі шорти ледь прикривають п'яту точку.

Балерина розповідає, що вона нібито зібралася готувати плов для «коханої людини» і показує величезну миску з порізаної морквиною. Пізніше вона зізнається, що «де я, а де плов» і заявляє, що буде їсти салат, а потім навіщось показує холодильник з масками для особи, що ділить навпіл з Лолою, своєю хатньою робітницею.

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