Українська хіп-хоп виконавиця alyona alyona (Олена Савраненко) поділилася з шанувальниками роликом, який складається з архівних знімків співачки
Як передає Politeka.net відповідне відео реперша опублікувала на особистій сторінці в Instagram.
На кадрах Олена зображена в різні періоди свого життя: від дитячого садка до теперішнього часу.
"Трохи апгрейднулась за останні 10 років", - написала вона під своїм постом.
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На першому фото майбутня артистка в червоному платті позує з мавпочкою.
Потім уже доросла Олена постає на тлі природи.
Далі знімок змінюється на кадр з часів роботи дівчата вихователькою в дитячому садку.
Завершаться ролик кадрами, зробленими вже в період популярності виконавиці.
В коментарях під цим роликом українці захопилися метаморфозою реперші.
"Найкраща", " мамка ріпа", "красуня так і залишилася", "Все більше і більше)", "Через 10 років апгрейд знову буде гармата", "Що за сумоїст в кінці?)", "ось це поворот", - писали під постом виконавиці.
Раніше 28-річна Олена Савраненко у своєму мікроблозі в Instagram поділилася свіжим фото, на якому вона постала в пікантній позі в купальнику чорно-червоного кольору.
Так, пампушка розляглася на підлозі і підняла вгору ногу. При цьому в кадрі засвітився розкішний бюст артистки. Олена з посмішкою впевнено і навіть зухвало дивиться прямо в об'єктив.
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