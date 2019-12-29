"Снігуроньку запрошують для дітей, а в такому вигляді викликають для..."

49-річна українська співачка Ірина Білик епатувала публіку, показавши себе в несподіваному образі

Як передає Politeka.net, артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram фото, на якому постала в нескромномувигляді. Так, Білик позує, лежачи на дивані, витягнувши вперед схрещені ноги в "бомбезных" ботфортах на величезному каблуці. На плечі артистки накинутий чоловічий піджак, а на голові чорний кашкет. Помітно, що співачка в міні, так як видно її стегна. Зухвалий погляд і яскравий макіяж доповнили брутальний образ співачки.

"А ви тільки Снігуроньку викликали??😜", - підписала знімок Білик.

Кадр викликав справжній фурор на сторінці зірки. Коментуючі вишикувалися в чергу, щоб залишити захоплений відгук.

"Ірина що ж ти блін робиш,ти ж напевно вже спиш,а нам що робити чоловікам,адже фото виклало...таке що заснути не в змозі, чибудеш сниться всю нам ніч)🌹"

"Так, Іринка... Чоботи побачили багато😜 Ви найкраща🌺"

"Дуже схожа на Мадонну"

"З такими копитами?"

"Іра,а як ви ходите в цих чоботях?"

"Нічого собі Снігуронька....!!!... А де кийок та кайданки...?!?"

Так....Мадонна схожа на Іру ......😂"

"Снігуроньку запрошують для дітей, а в такому вигляді викликають для..."

"Я б і вас хотів викликати."

Раніше ми повідомляли, Білик розповіла про найнезвичайніший Новий рік у своєму житті. Сталося це в центрі Києва. За словами артистки, вона їхала до своєї подруги, на годиннику було 23.55, коли її авто заглохло посеред Хрещатика. Дивно, але робити було нічого. Вона разом з компанією вийшли з машини і зустріли Новий рік на вулиці, де зібралося багато інших людей.

"Ну, ми вискочили, на снігу пили, танцювали, вітали один одного. Це було класно, тому що на Хрещатику завжди класно!", - поділилася зірка.

Що до 2020-го, то Ірина Білик зізналася, що не думає про сімейне святкуванні Нового року, адже її чоловік Аслан Ахмадов не збирається приїжджати в Україну на свята. За словами артистки, він повинен прилетіти лише після 15 січня.

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