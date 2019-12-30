Знаменитого актора з США Зака Ефрона терміново госпіталізували прямо зі зйомок

Як повідомляє Daily Mail, на початку грудня артист оголосив про початок зйомок свого власного пригодницького серіалу. У форматі реаліті-шоу Ефрон на власному досвіді хотів показати глядачеві, як можна виживати в непростих умовах.

Для цього він відправився в компанії особистого гіда в джунглі Папуа – Нової Гвінеї.

21 день Ефрон не виходив на зв'язок і не з'являвся в соцмережах. Про його переміщення шанувальники дізнавалися лише з рідкісних кадрів, опублікованих у Facebook його гідом. Втім, і він незабаром пішов у тінь і як виявилося, не випадково.

За інформацією видання, в диких лісах він заразився небезпечною інфекцією, схожої з черевним тифом. Зак намагався терпіти викликані хворобою ускладнення, але недуга виявився сильнішим. Рятувальники доставили його у військовий госпіталь в Австралії, де він пройшов лікування, а потім полетів у США.

Зараз життя актора нічого не загрожує. Він відчуває себе добре і готується знову повернутися до зйомок. Коли він знову зможе до неї приступити, втім, невідомо.

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НП сталася в час зйомок фільму "Авангард". Джекі Чан розповів про подію ЗМІ.

Чан знаходився під водою, коли його придавило кам'яною брилою.

Чан стверджує, що не піддався паніці, однак злякався, і його тіло затремтіло. На допомогу йому прийшли колеги, вони витягли його з води.

За його словами, інцидент налякав всю знімальну групу. Режисер фільму Стенлі Тонга дуже рознервувався і хотів зупинити зйомку.

"Коли я вийшов з води, режисер Стенлі Тонга навіть розплакався", – розповів актор.

При цьому Джекі Чан відповів, що з ним все добре і наполіг на тому, щоб зйомки продовжили.

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