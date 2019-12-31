Відома українська співачка Злата Огневич похвалилася фігурою в сукні в золотих тонах

Знаменітість опублікувала фото, на якому постала в розкішному вбранні, в своєму Instagram, пише Рoliteka.net.

Так, Злата була в платті на тонких бретелях, яке підкреслило її форми. Дівчина присіла на стілець і яскраво посміхалася. Її образ завершували сережки і безліч перснів на пальцях. Огневич виглядала яскраво і свіжо.

На фоні можна помітити прикрашену ялинку.

В пості артистка зізналася, що обожнює Новий рік. Під час святкування у будинку дуже затишно, а люди підривають безліч салютів на вулиці.

"В саме таку ніч до нас у кімнату, де ми жили з батьками, залетіла величезна ракета🚀! Пробила два вікна одразу, підпалила трохи меблі, задимила ВСЮ оселю🤪, тікали, хто куди, але ж весело було! У Вас такі історії траплялися?🤓", - поцікавилася Злата.

За день публікація співачки зібрала понад 8000 лайків та коментарів.

"Красива дівчина","В двох словах не описати, Чарівну красу неземну! Нагадує Блаженну, І ніжну дівчину весну !!! 😍🌸🌷🌺", "Ні, таких екстремальних Нових років🎄 у нас не було. 😉 З наступаючим, красуня! P. S. Шикарно виглядаєш, плаття 👍👍👍😀", "Злата, ти крута", "Яка чарівна дівчина", "Дуже красива сукня", "Красиве фото, ви🤗 така ніжна на ньому", "А мені якось через одне місце всі ці свята😒", "Ви чарівна", -написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Злата Огневич похвалилася гарною фігурою в своєму Instagram.

Артистка опублікувала пост, на фото якого позує в одній довгій чорній футболці з написом: "Я богиня".

Волосся середньої довжини спустилося по плечах дівчини. Образ завершили сережки. Огневич посміхнулася і подивилася в камеру. Злата виглядала чудово.

Раніше ми писали, що Злата Огневич вирішила "освіжити" свій образ.

Зірка підстриглася і висвітлила колір волосся.

На фото Злата позує зі своїм майстром. На зірці - блуза з зеленими смугами і глибоким декольте.

Образ співачки завершив ланцюжок з кулоном.

Тільки за годину пост артистки зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів.

Нагадаємо, Злата Огневич зробила відверте зізнання: «Прокинулася з синцями і…».

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