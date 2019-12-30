Український співак Віктор Павлік, розповів, коли узаконить свої стосунки з новою коханою 25-річною Катериною

Про це артист розповів в ефірі телепередачі «Світське життя», пише Politeka.net

"Ще незрозуміло коли, то в травні чи в червні. Десь Катя там на зірках ворожить і розраховує. Вона дуже хоче весілля", - каже співак.

Він зазначив, що 2020 рік буде високосним, і забобонні люди вважають, що для шлюбу це не найкращий період, проте сам Павлик не вірить у погані ознаки.

"Ми в це не віримо, навпаки, 2020 - дуже крута цифра", - продовжує артист.

Крім того, він не став приховувати, що давно знайомий зі своєю тещею, яка старша за нього на 4 роки. Виявилося, її думка про різницю у віці майбутнього подружжя не хвилює.

"Мені не дуже цікаво, як її мама відреагувала на нашу різницю у віці. Головне, що ми з Катею любимо один одного, - стверджує Віктор.

Співак розкрив цікаву деталь, що йому коли-то пророкували п'ять шлюбів.

«Але мені дуже хочеться зупинитися на четвертому, тому що вже 55 років на носі, дорослі діти і троє онуків. Ну і ще Катя захоче дітей", - сказав артист.

Нагадаємо, раніше Віктор Павлік зізнався в численних зрадах. Український співак Віктор Павлик зізнався, що неодноразово зраджував своїй колишній дружині Ларисі. Про це співак розповів в інтерв'ю «Життя відомих людей»:

«Катя була не першою!», — сказав артист і пояснив, що до зустрічі своєї нової обраниці, 25-річної Катерини Репяховой, у нього ще були інтрижки. Співак сказав, що це, в основному, були службові романи:

«Між Ларисою і Катею у мене за життя були романи, такі, в більш легкій формі. Службові романи. Одна, друга дівчина».

Колишня дружина знаменитості на факт появи в його житті 25-річної Катерини Репяховой відреагувала спокійно. За словами дівчини, дружина Віктора Павліка «не боролася за нього».

Також ми розповідали, що колишня дружина Віктора Павліка вперше прокоментувала зради свого чоловіка і розповіла про його коханок, яких, за її словами, було не мало. «Я так втомилася від його пригод — до цього п'ять років у коханках ходила Тетяна, концертний адміністратор. До цього — 18-річна стюардеса … я подавала на розлучення вже тоді, але документи повернулися з-за аліментів, які треба було оформити. Він благав мене, що може змінитися, що більше не буде!», заявила Лариса.

Нагадаємо, Віктор Павлік розкрив інтимну таємницю своєї молодої коханки

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