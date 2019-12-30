Артистка зі студії «Квартал 95» Еліна Мбані вразила відвертим танцем прямо на камеру

Як повідомляє Politeka, знімками дівчина поділилася у себе в Instagram.

«Хорео», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах дівчина влаштовує «брудні танці» просто на камеру, демонструючи всім свої елегантні вигини. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Красуня», «крута», «мрійниця», «розумник», «чудово», «дивовижна», «яка сексуальна, просто до нестями», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, артистка студії "Квартал 95" Еліна Мбані опублікувала свіжі фото в своєму Instagram. Актриса з'явилася з яскравим макіяжем жовто-оранжевого кольору, яким не можна намилуватися. Еліну зняли крупним планом, тому не було видно, що на ній одягнене, виглядала лише частинка чорного вбрання.

Образ спекотної красуні завершували кільця і акуратна зачіска.

За дві години пост зірки "Кварталу 95" зібрав майже 200 лайків і парочку коментарів.

"Гарненька", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що деякий час тому Мбані показала, як вона красується біля дзеркала.

На типових селфи екзотична для українських просторів красуня-артистка виглядає чудово – її величезні очі буквально сяють, не останню роль в захоплених відгуках її фанатів зіграла майка на тоненьких бретельках. На артистці повсякденний одяг з невеликим горизонтальним декольте – виглядала стильно.

Фанати захоплювалися красою зірки.

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