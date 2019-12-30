Колишня солитка групи "ВІА Гра" Надія Мейхер-Гарновская похвалилася знімком без макіяжу

Як пише Рoliteka.net, однією з небагатьох знамениитостей, хто радує фотографіями без мейк-апу, є Надія Мейхер.

Так, у своєму Instagram співачка опублікувала селфи, на якому відобразила себе без грама косметики. На фото артистка лежить на дивані в яскраво-червоному спортивному костюмі.

"Сьогодні день «неваляшки» . А завтра в дорогу. ✈️ В трудову новорічну НІЧ 🎤💃🏻", - йдеться у підписі.

Побачивши фото, передплатники прийшли в захват від зовнішнього вигляду зірки, і заявили, що без макіяжу Надія виглядає ще краще, ніж з косметикою.

«Обожнюю вас, ви навіть без мейк красуня🥰», «Надія ти найкраща😍❤️», «Така симпатична "неваляшка")», - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що на недавньому знімку Надія стала в пікантній позі і спустила сукню на плечах.

Фото вийшло досить спекотним. Якщо придивитися, то можна побачити на сукню вірші Мейхер.

Навколо співачки знаходяться старовинні декорації. Можна розглянути люстру, яка нагадує горіння свічки, а також старе крісло.

Нагадаємо, Мейхер здалася в класичному костюмі.. Вона закрила очі і вигнула трохи тіло, що додало фото особливої пікантності.

"Хто сьогодні залишив осад в душі твоїй, Ангеле мій? Ким заповнені твої думки? Випиваючи До дна сокровенне, Ти радієш. Зі швидкістю світла почую запах твоєї любові. Це ти змушуєш моє серце битися. Це ти моїм почуттям надав значення, Моєму житті— сенс", - написала Мейхер під фото.

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