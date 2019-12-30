Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приїхала на відпочинок у Таїланд і вже встигла розмістити нові знімки в мережі

Як пише Рoliteka.net, російська артистка всіляко привертає увагу до своєї персони на сторінці в Instagram.

На цей раз Волочкова похвалилася відпочинком в Таїланді. На першому знімку співачка позує на траві в купальнику, прикривши пікантне місце букетом квітів. На другому фото - Волочкова з багажем показала віллу, де збирається розміститися на відпочинок, а на третьому фото вона позує на березі моря.

Звернемо увагу, що на всіх знімках Анастасія взута в шльопанці з квітами.

Користувачі мережі як завжди розкритикували російську балерину.

«Настя, постав собі там купіль, « Улюблений» завжди поруч , у валізі привезла, і не повертайся ...! Тебе ніхто шукати не буде... в Росії на одного фріка менше буде😆», «Це минулі фото)))😉👍 от уже любить позлити народ!!!», «Знатна ти брехуха Настя, ох і знатна..», «Приїхали до чергового клієнта?? «, «Знову копита на ногах🙈», «Дешево виглядає гостишка», «Навіщо ви обдерли букет і причепили на тапки😱😱😱😱?»,

«Коли ж вже шпагат буде?🤩»- пишуть в мережі.

Раніше, зірка вже встигла зробити кілька публікацій з відпочинку у своєму Instagram.

На одному зі знімків Анастасія позувала біля води під час заходу сонця. Волочкова наділу яскравий купальник - трикутниками, нижню частину свого тіла вона затулила хусткою. Волочкова взула капці з квітами. А завершили образ різні прикраси.

Волосся балерини мокрі, видомо, артистка тільки недавно вийшла з води. Настя підняла руку і витончено зігнулась.

"Як багато я сьогодні встигла по прильоту на Пхукет!🌴 Здорово, що перед Новим роком полетіла.🌲🌴 Тут теж немає снігу😂 Але тут тепло, красиво і затишно.❤️ І я прикрашаю це місце своєю стрункістю, правда?😉 І компанія у мене тут запальна!👍💪😂❤️ Мені дуже приємно Вашу увагу, яким би воно не було, негативним або позитивним..😊 🌺", - написала знаменитість.

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