Дівчина в короткому топі показала, ніж її нагородила природа!

Дочка скандального українського політика Михайла Добкіна Алла показала пишні форми в маленькому топі

Як повідомляє Politeka, знімок дівчина опублікувала в Instagram.

«2019 був хороший. А 2020 буде тещі світліше і краще! Впевнена», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Алла Добкіна позує з приспущеною кофтою і у відвертій білизні. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Ви прекрасні, Алла», «вогонь», «Вау, яка гарна», «Ось це соковито!», «красуня», «ти прекрасна, Аллочка», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, дочка одіозного політика Михайла Добкіна Алла показала відразу кілька особистих кадрів. З посиланням на Instagram зоряної красуні. Так напередодні новорічних свят знаменитість вирішила допомогти тим, хто цього потребує.

Жінка відвідала які потребують турботи, ласки і засобах дітей разом з такими ж ентузіастами, як вона і порадувала малечу подарунками на свята:

«Снігуронька з мене не погана 😅❤ спасибі всім, хто допоміг зібрати подарунки 💓💓💓», - підписала Алла Михайлівна підбірку фото і відео.

На кадрах із місця зустрічі з дітьми дітвора усіляко обходили зоряну гостю - зробили їй цікаву зачіску, макіяж, пообнімалися і пофотографувалися всі разом.

Раніше, Алла Добкіна порощалась з люксовим відпочинком в ОАЕ і наостанок, так би мовити, вирішила запостити парочку відвертих кадрів з курорту.

На нових фото дочка свого відомого батька позує в роздільному модному купальнику і білій накидці. Вона здалася на відео "слоумоушен" з розпущеним волоссям - покрутилася під пісню Алли Пугачової "Поклич мене".

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