Відома українська співачка та екс-Nikita Анастасія Кумейко вирішила показати, як управляється з батогом

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.

«Вангую! Який ти будеш у Новому Році? Запускай рулетку, скринь передбачення, публікуй у себе в stories і чекай репосту від мене», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Кумейко демонструє найбільш соковиті і апетитні свої знімки. На одних з них можна помітити співачку з батогом і в одній білизні.

Саме звернення Кумейко спровокувала справжню бурю емоцій серед користувачів.

«не можу зупинитися скрінити», «пристрасна», «вау, яка гарна, мені нрав», «Нана – вогонь», - пишуть вони.

До цього українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, а зараз DJ NANA, показала нове фото.

Знаменитість в цей раз позувала на тлі постера каналу M1. Вона привітала канал з повноліттям, а значить, що йому виповнилося 18 років.

Кумейко показалася в цей раз в чорній прозорій сукні, під якою видно обтягуючу білизну. Фото вийшло досить пікантним і цікавим.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:

"Анастасія, цілую Ваші ноги...", "Настя, ви супер!!!", "Приєднуюсь, Нана".

Раніше повідомлялося, що співачка Анастасія Кумейко розповіла про свої стосунки з Дашею Астаф'євою.

Співачка зізналася, що дуже засмучувалася, коли читала критику про себе. За її словами, в музичному проекті її в першу чергу ненавиділи фанати цієї групи. Їй писали, що у неї короткі ноги, вузько посаджені очі, товсті стегна. Однак у складні моменти її підтримала інша учасниця колективу - Даша Астаф'єва.

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