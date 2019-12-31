Знаменита співачка Світлана Лобода продовжує епатувати публіку незвичайними концертними нарядами

Як повідомляє Politeka.net, Світлана Лобода не упускає можливості поєднати роботу і відпочинок. Співачка часто і багато гастролює і якщо випадає можливість насолодитися пляжним релаксом або відпочити біля басейну – вона не відмовляє собі в задоволенні.

Цього разу зірка опинилася на сцені, де вигнулась в спокусливих позах, стоячи біля мікрофона.

Світлана Лобода поділилася з користувачами мережі в Instagram запаморочливим відео, на якому танцює і згинається, стоячи біля мікрофона. При цьому на Лободі надітий яскравий сяючий костюм незвичайного крою. Це срібне боді-корсет з металевим відливом, головна перевага якого - дуже довга бахрома на рукавах с прозорої тканини, а також рюші в області стегон.

Яскравий образ доповнили срібні чобітки і прикраса з червоним каменем.

Користувачі мережі не втрималися і почали активно коментувати побачене відео. Вони прийшли в повний захват від нього, засипавши Лободу всілякими компліментами. Іншим коментаторам вбрання зовсім не сподобався.

"Яка ви неземна красуня💞", "З Новим роком Вас теж наша прекрасна Світлана!!! Щастя Вам!!!❤️❤️❤️", "Жесть, невдалий костюм 😂", "Дуже подобається цей образ🦄🧚🏼‍♀️🤤🥰 З наступаючим Новим роком!!!❤️🎄💫", "Свєтка ну чого ти ?!будь трохи скромніше і тебе всі будуть любити ❤️💖❤️😘😘😘".

Також раніше повідомлялося, що українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах.

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників.

Цього разу зірка вразила видом перед концертом. Світлана спустила з плечей шубу, блиснувши витонченим тілом. При цьому на обличчі зірки можна помітити яскравий макіяж, незважаючи на те, що кадри зірка представила в чорно-білому кольорі.

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.

Також Politeka писала, що спекотна Лобода шокувала пружними формами в сукні з блискіток.