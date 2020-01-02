В Росії повним ходом обговорюють "Блакитний вогник" на Першому каналі, який пройшов у новорічну ніч

Зокрема, член експертної ради з розвитку інформаційного суспільства та ЗМІ при Державній Думі Вадим Манукян висловив свою думку.

За його словами, керівник Першого каналу Костянтин Ернст прислухався до глядачів і його робота гідна похвали. Манукян повідомив, що навіть Філіп Кіркоров виглядав на передачі дуже сучасно, пише Дні.ру.

До речі, виступи артистів проходили на вулицях Москви, що здорово освіжило формат. Також були прибрані недоречні жарти і хохми.

Однак, на думку політика, виступ Алли Пугачової був недоречним. Примадонна з'явилася на екранах прямо перед настанням 2020 року - був показаний шматок з концерту співачки "Той самий концерт" .

Манукян повідомив, що виглядало це неорганічно і фрагмент був зайвим.

"Відчувалося, що ця вклейка не є частиною єдиної режисерської задумки", – розповів експерт.

Варто відзначити, що в минулому році петиція про те, щоб прибрати примадонну з "Блакитних вогників" швидко набрала потрібну кількість голосів.

У своєму інтерв'ю Ютуб-каналі "А поговорити?" чоловік співачки, Максим Галкін, заявив, що петиція була "замовлена" і він знає людей, які зробили все, щоб накрутити голоси.

Нагадаємо, Алла Пугачова в образі Снігуроньки зачарувала своїх фанатів, а також привітала їх з Новим роком.

Примадонна опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове фото, на якому вона в білосніжній шапці і шубці, а також рукавичках весело посміхається.

Звернемо увагу, що на цьому знімку Алла Пугачова виглядає ніжною і повітряної.

«З Новим роком, дорогі підписники! 🎈🎉🎊🎄🍾🎆🎁», - йдеться у підписі.

Раніше ми писали, що Максим Галкін вирішив оригінально привітати шанувальників з новим 2020-м роком.

Артист поділився у своєму мікроблозі в Instagram фрагментом з мюзиклу "За двома зайцями".

В кадрі молодий Галкін з Примадонною і іншими артистами співають новорічну пісню.

"Всього-то 17 років минуло 🎅🏻🕺🏻💃🏼🥳 #новыйгод2020", - підписав відео гуморист.

Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав.

Як повідомляла Politeka, 70-річна Пугачова покривлялась на камеру, Галкін злив домашнє відео.

Також Politeka писала, що 70-річну Пугачову підловили за шкідливим заняттям, мережа кипить.