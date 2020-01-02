Ольга показала струнку фігуру в блискучому платті та тугим корсетом

Знаменита українська суперблондинка Оля Полякова вразила мережу неймовірним образом

Епатажна співачка досить часто радує своїх фанатів незвичайними і пікантними нарядами, а також демонструє екстравагантні сценічні костюми для своїх концертів і ділиться з шанувальниками навіть рідкісними «домашніми» фото, повідомляє Politeka.

На цей раз Ольга показала струнку фігуру блискуче плаття з тугим корсетом і масивними прикрасами. На обличчі зірки яскравий макіяж, а волосся укладене під масивноїю короною в акуратні хвилі.

У блискучому образі зірка виступала в Новий рік, про що повідомила в своєму Инстаграме.

«Гей, секундочку • #Привіт20ті», – підписала свій новий ролик Оля.

При цьому фанати Полякової виявилися багатослівнішими, написавши безліч коментарів:

«Ольга Юріївна, ви просто талантище!!👏👏👏🔥», «Супер!!!!!😍🌷🌸», «Шедевральна 👑👄❤️🔥🥰👸», «Ви крута 🔥🔥🔥🔥», «Дуже подобається ця пісня😍😍😍», «Сама сама❤️», «Дуже круто🔥😍», «Ви найкраща😍😍😍».

Раніше зірка показала себе зі своїми колегами і здивувала резонансною заявою. Справа в тому, що зірка покине Україну в січні. Співачка має намір відвідати США і дати там цілу серію концертів.

Так, на сторінці в Ингстаграм Оля розповіла, чим займатиметься в січні 2020 року. Співачка похвалилася шанувальникам, що на цей період у неї заплановані виступи в різних містах США.

“Візи в Америку і Канаду отримали!!!! Ура! 7 січня - Майамі ! 10 січня - Торонто! 11 січня - Чикаго! 12 січня - Нью-Йорк! Чекаю вас мої улюблені!!!”, – зазначає Полякова під постом.

Також відзначимо, шанувальники відразу ж почали коментувати неймовірно яскравий і гарячий кадр, представлений на сторінці в Instagram.

Нагадаємо про те, що Полякова вперше за 15 років показала свого чоловіка.

Як повідомляла Pоliteka, мокра Полякова рачки похвалилася п'ятою точкою перед чоловіком.

Також Politeka писала, що Полякова в халатику випадково засвітила апетитні форми.