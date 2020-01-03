Міс Україна Всесвіт 2019 Анастасія Субота порадувала шанувальників новою фотографією у відвертій сукні

Українська зірка продемонструвала принади в рожевому вбранні з пухом внизу, пише Рoliteka.net.

Завдяки короткій сукні, можна насолодитися красою ніжок моделі. На знімках вона опускала очі, підняла волосся, робила губи "качечкою" та красиво посміхалася. Завершувала її образ блискуча сумочка. Від такої краси не можна втриматися на ногах.

Судячи з геолокації, зараз міс Україна Всесвіт знаходиться в Абу-Дабі.

На одному з кадрів зірка з'явилася разом з подругою. Обидві виглядали чудово.

За сім хвилин пост красуні зібрав майже 50 лайків і один коментар.

Нагадаємо, Анастасія Субота поділилася яскравим фото зі святкування Нового року.

На фото дівчата відзначають свято на тлі нарядженої ялинки в невідомому закладі.

При цьому Субота уточнила, що справа відбувається за кордоном. За словами дівчини, це перший Новий рік, який вона відзначає не в Україні.

Субота позувала в яскраво-червоній міні-сукні, що підкреслює всі достоїнства її ідеальної фігури. Її подруга, у свою чергу, вибрала чорну міні-сукню.

Раніше ми писали, що Анастасія Субота показала фотографію зі своєю подругою в яскравих сукнях.

На знімку дівчата задрали ноги на сходах. Сукні трохи піднялися, а завдяки фотографу, який робив знімок знизу, вийшло пікантне фото. Видно, що обидві задоволені собою і добре проводять час.

Нагадаємо також, що світовий конкурс краси "Міс Всесвіт-2019" відбувся в ніч на 8 грудня в залі Tyler Perry Studios, в штаті Джорджія, Атланта.

Україну там представляла модель Анастасія Субота. Проте дівчина не пройшла першого етапу і не увійшла навіть у топ-20.

Виступала Анастасія Субота в яскравому нараді, котрий, за задумом модельєра, втілює собою Украну.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Субота на одному з відео крутиться в стильному і незвичайному вбранні.

Деякі з її фанів навіть визнали його безглуздим. Але крім іншого, плаття прекрасно підкреслює особливості фігури моделі, зокрема – її стрункі ніжки.

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