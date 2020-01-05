Дочка скандального політика Михайла Добкіна Алла показала, як кайфує в лазні з подругами

Як передає Politeka.net Алла Добкіна – дочка скандального екс-нардепа Михайла Добкіна, модель і молода матуся. Дівчина швидко прийшла у форму після пологів і тепер сповідує здоровий спосіб життя. Своїми ідеями з цього приводу дівчина ділиться з шанувальниками у соцмережі Instagram.

На цей раз модель вирушила з подругами в баню. Звідти вона зробила кілька фотографій, а також записала відео. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця).

«Колективно мене змусили видалити попереднє фото😂😂 Кайфуємо 😂😉😏🖤», - підписала Добкіна.

Користувачі соцмереж не пройшли повз і почали обговорювати побачене.

«Клас !👏 Сьогодні в бані － Жіночий День !😉👏💞💞», «Можна до вас?», «Хочеться до вас», - пишуть вони.

Раніше повідомлялося, що Алла Добкіна з'явилася в чорній коротенькій сукні з незвичайними лямками, розпущеним, злегка розпатланим волоссям, помітним макіяжем і... босоніж.

Алла сидить на столі, витягнувши вперед стрункі ніжки. На одному зі знімків вона вигнулась у спокусливій позі, закинувши голову назад.

Дівчина привітала шанувальників з новим 2020-м роком.

Раніше ми писали, що дочка скандального політика Михайла Добкіна показала пишні форми в маленькому топі.

На знімку Алла позувала з приспущеною кофтою і у відвертій білизні. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«2019 був хороший. А 2020 буде ще світліше і краще! Впевнена», - йдеться у підписі.

Нагадаємо, ледь одягнена Алла Добкіна змусила скандального тата переживати: несподіване фото

Як повідомляла Politeka, пишногруда дочка Добкіна показала свого маленького серцеїда, особисті фото: «одна особа»

Також Politeka писала, що гаряча Добкіна посвітила пишними грудьми: "Хочеться уваги...", пікантні кадри