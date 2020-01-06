Полякова з'явилася у відвертому образі на відпочинку

Українська співачка Оля Полякова вирішила продемонструвати відвертий образ, який захоплює з першого погляду

Як повідомляє Politeka.net, як і багато її зіркових колег, після насиченого року, який був наповнений концертами, зйомками, вечірками і корпоративами, вирішила поїхати відпочити і набратися нових сил.

Знаменита блондинка відправилася разом з доньками Машею і Алісою в сонячний Маямі, де вона гріється на сонечку на шезлонгу і насолоджується морським бризом.

Зіркова мама вирішила порадувати шанувальників пікантним пляжним фото, де Оля позує в граціозній позі.

"Привіт! Хто на рибалку зі мною?)", - запитала співачка у шанувальників.

На новому знімку довгонога красуня стоїть на пірсі в велюровому костюмі в стилі спорт-шик. Оливковий колір вбрання ідеально відтіняє її бліду шкіру і золотисте волосся. Завершальною родзинкою образу стали сонцезахисні окуляри і золотий ланцюжок.

Рот красуні млосно відкритий, волосся розвивається на вітрі, а на обличчі немає ні краплі макіяжу.

Користувачі мережі почали активно коментувати побачені знімки. Вони не шкодували компліментів для Полякової, захоплюючись її зовнішнім виглядом.

"Підсмажити б таку рибку", "Я, хто ж іще, вудка налаштована на хороший кльов👌", "Який гарний костюм", "Ви найкраща❤️", "Ух яка лялька)", "візьміть мене з собою❤️🔥🌹", "Яка шикарна😍", "З тобою 😍з великим задоволенням!", "Хочу такий костюм😍".

Також раніше повідомлялося, що донька відомої української співачки Олі Полякової Маша показала фото з відпочинку в США.

На фото Маша закрила очі і повернулась боком до камери. Видно, що дівчина задоволена. Дочка Полякової позує, швидше за все, в свитшоте. Довге волосся у Маші досягають п'ятої точки.

Нагадаємо, дочка Полякової вразила ідеальними формами в короткому топі.

А ще Politeka писала, що донька Полякової вперше зістригла свої довгі локони.

Також Politeka писала, що доросла дочка Полякової в ланцюгах запалила не по-дитячому.