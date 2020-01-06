Українська та американська співачки вибрали однакові сукні з величезним бантом на грудях

Камалія і Дженніфер Лопес засвітилися в однакових сукнях

Дженніфер Лопес завжди відрізнялася особливим підходом до вибору вбрання, українська співачка Камалія так само любить вбиратися в яскраві сукні. Коли співачка записувала свій кліп на нову пісню присвяченому Різдву, вона одягла незвичайне плаття з величезним золотисто-зеленим цибулею, яке закрило її декольте.

Сукня Камалії відрізняється від її американського «двійника» тканиною, розміром банта і його золотим відтінком.

Дженніфер Лопес з нареченим Алексом Родрігесом вийшла до фотографів на церемонії «Золотий глобус 2020» в пишній сукні з білою спідницею і золотим і зеленим масивним бантом на грудях. Доповнили образ масивні прикраси на шиї і в вухах. Волосся вона акуратно зібрала в незвичайну зачіску.

Камалія майже так само зібрала волосся, але на відміну від голлівудської знаменитості прикрасила зачіску незвичайним обручем.

Нагадаємо, що знаменита співачка Дженніфер Лопес завжди виглядає ідеально, незважаючи на своє 50-річчя. Відповідні знімки із зіркою публікують в різних журналах, до того ж і сама співачка розміщує фото на своїй сторінці в Instagram.

Однак настирливі папараці не упускають моменту показати зірку з іншого боку. У мережі можна зустріти знімки, як артистка виглядає насправді без фотошопу і підібраного ракурсу.

Так, деякий час тому в мережі з'явилося фото артистки в той час, як вона в короткому топі і обтягуючих штанях йшла на тренування. Джей Ло була без макіяжу, з "гулькой" на голові. В руках вона тримала якийсь напій у своєму іменному склянці. Кадри відразу розлетілися по мережі, а один з них розмістили в україномовній групі в Instagram.

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