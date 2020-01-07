21-річна дочка Леоніда Якубовича показала пікантний кадр на якому вона знялася оголеною у ванній

Як повідомляє Politeka.net, дочка російського телеведучого Варвара зізналася, що останнім часом стала все частіше думати про людські сподівання. За її словами, багато людей прагнуть до простого життя, бажаючи отримати одразу все.

Але такого не буває, адже зіштовхнувшись із реальністю вони занурюються в одні лише роздуми і починають звинувачувати в усьому себе і оточуючих їх людей.

21-річна Варвара додала, що людям не слід опускати руки і займатися самознищенням після помилок і промахів. Дівчина вважає, що кожна невдача – це маленька ступінь внутрішнього зростання.

"Ви впораєтеся. У вас все вийде. Тому що ви ідеальні у своїй неідеальності", – підсумувала дочка телеведучого.

Свій філософський пост дівчина супроводила відвертим знімком. Вона розташувалася у ванній абсолютно голою. Її інтимні місця прикриті водою рожевого кольору. Волосся дівчини зібране в пучок, а на обличчі зовсім немає макіяжу.

Підписники Варвари не змогли пройти повз і почали залишати коментарі під знімком. Багато користувачів мережі погодилися з висловом дівчини.

"Можливість здійснювати помилки одна з найважливіших сутностей людини. З помилок народжується геніальність)", "Все вірно. Напевно багато людей приходять до даних думок", "Вся наша помилка в тому, що ми дивимося вище своїх можливостей, можливостей, які є перед нашим носом...".

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Фотографія з'явилася на сторінці «Щоденники знаменитостей» в Instagram.На ній Якубович варто з 21-річною Варварою.

«Леонід Якубович поділився спільним знімком з донькою», – підписано під кадром, де дівчина зображена в чорній сукні з червоними губами.

Користувачі помітили, що Варвара чудово виглядає. А деякі навіть припустили, що дівчина займається спортом з-за її зростання.

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