Міс Україна 2019 Маргарита Паша показала свою незрівнянну фігуру

Модель роздяглася на мальовничому пляжі і позувала в купальнику. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram відомої українки.

Маргарита Паша на нових опублікованих нею кадрах сидить на піску біля моря і дивиться у далечінь. На ній чорний купальник бікіні і сонцезахисні окуляри - фігуриста красуня трохи позвивалася на камеру, тим самим показавши, в якій ідеальній формі вона знаходиться.

Шанувальники в мережі не втомлюються захоплюватися, як видами курорту, так і самою Маргаритою - деякі пишуть, що вона "досконалість", деякі, що "занадто відверта" у своїх публікаціях.

"Хай це ніколи не закінчується"

"Вогонь"

"Красуня"

"Просто вау!"

Раніше повідомлялося про те, що Міс Україна 2019 Маргарита Паша опублікувала нові ефектні кадри зі спортзалу.

На новому відео видно перфектну фігуру моделі – «сталевий» прес, підкачані ніжки, об'ємні груди. Знаменитість постала перед публікою в мережі в мінімалістичному топіку і лосинах, підібрала волосся у хвіст і посміхалася, роблячи селфі у спортзалі.

Фігуриста красуня буквально змусила обзаздритися багатьох жінок, мовляв, поки всі «натискають» на олів'є і оселедець під шубою – така розкішна красуня зміцнює свій організм і має абсолютно приголомшливий результат всього цього.

Відверті кадри з тренування змусили багатьох чоловіків відкрити роти від здивування і задоволення, дивлячись на Маргариту.

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