Епатажна російська балерина Анастасія Волочкова показала не характерне для себе фото

Як пише Politeka.net, знімком Волочкова поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На цьому фото, як не дивно, обійшлося без шпагату. Балерина показала портретне фото з дочкою. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

«Аріша надіслала наше фото.😊 Які ж ми милашки, правда?😊 Я так люблю такі зворушливі і теплі фото», - написала вона.

Проте варто відзначити, що архівний кадр викликав у фоловерів зірки зовсім не розчулення.

«Головне ти Аришке свої фото, і вже тим більше відео не йшли», «Але тут Настя поки свіжа... зараз зовсім інша… на жаль», «тоді ще не так бухала», «Донька вже не витримала і вирішила нагадати про себе "мама узбакойся")))», «мати алкоголік-горе в родині, а якщо ще мати з таким аморальним поведінкою, то це і взагалі не мати!», «Дитина має жити і рости з мамою, а не надсилати фото! Чи Не правда?», - пишуть в коментарях.

Також користувачі мережі цікавляться, чому Волочкова не взяла доньку з собою на відпочинок.

«Це питання завжди без відповіді… Дочка з батьком і мачухою у Фінляндії. Порадіємо за Арішу. Хоч батько адекватний...», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, дочку Аріадну Волочкова народила 2005 року, але разом вони не живуть.

Як відомо, зараз балерина проводить відпустку з коханою людиною, особистість якого приховує, в Таїланді на Пхукеті.

Нагадаємо, скандальна Волочкова схопилася за сокиру.

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