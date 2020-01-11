Дружина українського співака Монатіка, Ирина, приголомшила кадрами на узбережжі океану
Як передає Politeka.net, Ірина Монатік поділилася свіжими знімками в своєму микроблозі в Instagram. На одному з них вони всі вчотирьох: сама Ірина, Дмитро і їх двоє чудових малюків.
"Тотальна любов🥰. величезний привіт усім нашим людям☀️щиро бажаємо Вам любові,добра і миру 🥰❤️". - підписала цей милий кадр дружина співака.
Також Ірина поділилася знімком, краса якого просто зашкалює. Місцевість ніби та сама, де знімали рекламу батончика "Баунті". Неймовірної чистоти небо і затока, пальми, білий пісок і навіть плетені гамаки: все говорить про райську насолоду. Серед такої краси блиснула своїми стрункими ніжками Ірина. Дівчина з'явилася у вільній білій туніці, солом'яному капелюшку і босоніж.
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"Життя таке непередбачуване..може обірватися,зовсім незаплановано в одну мить..як важливо навчитися цінувати кожну мить,кожен день.. адже навіть у такому раю ..думки часом з'їдають ,лякають і дуже засмучують..правду кажуть, найскладніше - це навчитися позитивно мислити .Будемо дуже старатися !", - підписала вона знімок.
Дружина Монатіка не ставить геометку - сім'я вирішила загубитися посеред океану і як можна інтимніше насолодитися товариством одне до одного. Однак, як повідомила Ірина в соцмережі "острів можна обійти за 17 хвилин 🥰🦀🌴❤️".
Коментуючі активно залишають відгуки під усіма фото.
"Фото дня в інста, очей не відірвати 🙏🏻❤️"
"Дуже гарне фото!) а, що означають цифри на футболках?! День народження?!"
"Які ви😍❤️"
"Шалено😻❤️❤️❤️❤️"
"Почуття любові переповнює все серце ♥️ дивлячись на вас!!!)))"
"Які ноги гарніііі!!!"
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