Відому російську модель Ксенію Пунтус знайшли на тротуарі під вікнами житлового будинку в Москві

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

«У Москві випала з вікна російська актриса і модель Ксенія Пунтус. Дівчину знайшли що лежить на тротуарі під вікнами житлового будинку в центрі Москви. Причини події поки невідомі», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що Ксенію вже прооперували, однак медики оцінюють її стан як стабільно важкий.

«За словами джерел, незадовго до трагедії Ксенія повернулася з бару, де була разом зі своїм бойфрендом», - підкреслюється в повідомленні.

Пізніше медики розповіли, що у моделі діагностували вивих стегна. Можливою причиною називають інциденту називають психотропні таблетки, які нібито вжила Пунтус.

"Зараз речовини на експертизі", - підкреслюється в повідомленні

Як повідомлялося раніше, модель Каксми Брутус померла на 31 році життя. Трагедія сталася в США – всесвітньо відома модель з однією ногою померла в одній з лікарень Нью-Йорка. Як виявилося, Каксми погано себе відчула, її привезли в лікарню з різями в животі, медикам не вдалося врятувати жінку, через якийсь час – вона померла.

30-річна красуня боролася відразу з декількома формами раку – в 14 років у неї знайшли рак кісток, і пізніше рак легенів. Боротьба дівчата з хворобою була тривалою і болісною – вона втратила тазостегновий суглоб, а незабаром і праву ногу. Незважаючи на такі жахливі події в її житті, через якийсь час вона приїхала в США з Африки. Далі, все склалося найкращим для дівчини з екзотичною зовнішністю чином - вона потрапила в модельний бізнес, робота почалася з 2016 року.

Каксми Брутус підписала контракти з Jag Models, після – співпрацювати з Becca Cosmetics, Chromat, Olay.

Відомо також, що модель брала участь у показі нижньої білизни Savage x Fenty – марка Ріанни. Тоді зоряна виконавиця акцентувала увагу світової громадськості на неймовірному прикладі хороброї дівчини, яка бореться зі страшним захворюванням:

«Королева. Сила. Неймовірна краса… Вона надихнула людей по всьому світу», – написала після показу Ріанна в Twitter.

Нагадаємо, знайдено тіло відомого боксера.

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