Відома українська співачка Міша Романова, колишня солістка «ВІА Гри», показала ідеальне тіло на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«Relax», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Романова позує в облягаючому купальнику, який ефектно підкреслює її форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів мережі.

«Боже, які великі…», «Аж у роті пересохло», «Запальна», «Мало не тріснув! Ти що», «гарна», «Яка сеньйора», «така ааах прямо», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, співачка Міша Романова, колишня учасниця групи ВІА Гра, показала знімок, де вона "Головна телиця країни"

На фото Романова позує біля вивіски "Головна ялинка країни". Але тільки на другій картинці намальована буква "Т", і напис стала "Головна телиця країни". Міша для фото вибрала червоне шикарне плаття з великим декольте.

"Чудова новорічна листівка", "Я в цьому ніколи не сумнівався", "Та ти що, яка теличка", "Яка гарна", "Перша відмінність напис головна ялинка і головна телиця, друге до кінці фотки на одній є біла смуга, а на іншій-ні".

Повідомлялося, що спокуслива екс-ВІА Гра похвалилася принадами без білизни.

Колишня учасниця групи ВІА Гра Міша Романова засвітила принади без білизни прямо на камеру.

«Доброго ранку», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Міша Романова позує в кафе в білій облягає кофті. В один момент стає видно, що дівчина сидить на людях без білизни.

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