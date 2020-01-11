Українську співачку Олю Полякову чекав неприємний сюрприз в аеропорту Торонто в Канаді

Як передає Politeka.net, артистка розповіла про те, що трапилося в "сторіз" в Інстаграмі. Співачка повинна була разом з командою летіти в Чикаго у США на концерт у рамках туру по Північній Америці. Виявилося, що її рейс скасували. Причиною став сильний снігопад, який валив, не припиняючи.

"Ми приїхали в аеропорт Торонто і тут, виявляється, нам відмінили рейс через снігопад. Й ті рейси, які летять після нас, теж скасували. Не знаю, відлетить мій колектив чи ні, вони повинні були летіти на іншому літаку... Зараз ми чекаємо. Якщо вони не летять, то беремо їх, і на машині через всю Канаду і Америку ми їдемо в Чикаго протягом 10 годин... Я в шоці", - говорить в кадрі Полякова.

У підсумку, літакам так і не видали дозвіл підніматися в повітря, тому артистка разом з командою орендували бусик, на якому, власне, й ризикнули вирушити в багатогодинну поїздку.

"Замість комфортабельного бізнес-класу я "лечу" ось на такому виді транспорту...", - каже Оля, показуючи мікроавтобус. В її словах відчувається присмак розчарування.

Раніше ми повідомляли, Полякова посвітила принадами в Торонтно. Вона поділилася в "сторіз" кадром, на якому ніби застигла в танці. Від зони декольте неможливо відвести погляд. Сукня ідеально підкреслила пишні форми української зірки.

Полякова підняла руки вгору, а її волосся розтріпав вітер. Задоволена життям красуня посміхається прямо в об'єктив.

Також ми розповідали, з собою в турне по Північній Америці співачка взяла двох дочок. У соцмережі з'явилися кадри, як старша, 14-річна Маша, зібралася на пробіжку на узбережжі океану в Майамі. Пружні принади дівчинка облягла в топ і лосини.

Нагадаємо, Полякова запалила з дочками і підірвала мережа яскравим відео.

Як повідомляла Politeka, Полякова показала подорослішала дочка-красуню: «Ось це кошеня!».

Також Politeka писала, що малолітня дочка Полякова влаштувала доросле фотосесію в прозорій сукні.