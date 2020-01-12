Співачка і Dj Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала ідеальне тіло під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«Зима в серці, на душі ...», - коротко йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Кумейко стоїть на четвереньках в одному купальнику і окулярах, демонструючи апетитні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Класна», «Тигриця, ррр», «вогонь просто», «смуток)», «Супер, ці піски і моря не що без тебе», «Який же він красивий, цей золотий пісочок», «Настуся ,точка на лобі -це слід від чого .... ну і звичайно ти чудова», «Хто посмів образити поранену душу нехай сонце світить у душі все буде літо і посмішка»,- пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, колишня солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко (DJ NANA) показала ідеальні ноги в жаркій позі.

Артистка під час йоги виконала стійку на голові.

Зірка поділилася свіжими фотографіями зі свого відпустки. Так, на одному вона займається йогою в леопардовому костюмі для спорту, який складається з вузьких спідниць і топа. Зірка розвела ноги, стоячи в арці на руках. Фото вийшло досить відвертим і ефектним, що і відзначили в коментарях шанувальники творчості Кумейко.

«Боже, яка тигриця», «Хороша геометрія)», «Яка кішечка», «Приголомшливо... 😄 Нана, можна відповідь на одне питання?! На цій планеті 🌍 є місце, де Киценька 🐆 не робила розтяжку?», «Пора створити нову групу, Ноги вгору 🤘👍🗽🤗💎», «Крутяк», «Цікаве приручити можливо цю кішечку ?)))», – пишуть в соцмережі.

На іншому фото DJ NANA постала вже в одязі, а саме в тонкій прозорій білій сорочці і чорній спідниці в горошок. Вона позує прямо, тримаючись за дужку окулярів.

«Максимально ділова 😎», – вона підписала знімок.

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