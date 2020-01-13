Артистка показала, на що здатна

Зірка "Квартал 95" Катерина Нікітіна продемонструвала спортивну форму

Яскрава і завжди усміхнена актриса показала, як вміє робити шпагат, пише Роliteka.net. Нікітіна розтягнулася в шпагаті, стоячи між двох пілонів. Зірка стала на руки і показала гарні вигини тіла.

Для занять артистка вибрала чорні облягаючі футболку і лосини. Одяг підкреслив спортивну фігуру дівчини. Катерина посміхалася і виглядала невимушено.

В пості Нікітіна запрошує всіх на свої заняття, на яких вона навчить робити шпагат.

За годину публікація зірки "Кварталу 95" зібрала майже 1000 лайків і трохи коментарів.

"Прально, Кет. Квартал кварталом, але нада чо неть і своє", "Катя - 🔥🔥🔥", "Дуже потрібною справою займаєшся. Треба щоб як можна більше матусь навчилися такого. Бтьки тобі будуть вдячні за це. Дякуємо за сприяння, дорога 🙏", "Просто супер заздрю твоєму бойфренду", "Молодець", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катерина Нікітіна потанцювала на камеру в одязі з елементами шкір-лаку.

Так, на відео зірка "Квартал 95" розохотила публіку химерним танцем на пеньку, також артиска красувалася на звичайному тротуарі в лакових черевиках, панчохах або колготах, пальті, шапці і головне - шкіряній міні-спідниці на замочку.

На кадрах Катерина всіляко звивається в жартівливій манері, посміхається, в якийсь момент - вона навіть спіткнулася і розсміялася.

Раніше ми писали, що Катерина Нікітіна привітала всіх із новим роком.

На опублікованому відео дівчина ефектно посилає повітряний поцілунок і при цьому, частково, видно її груди.

Шанувальників така промениста і відверта відео-листівка, де Катерина красується в сукні з мега-глибоким вирізом, дуже порадувала.

Раніше ми писали, що на нещодавно опублікованому відео Катерина ефектно падає на просторе ліжко в білому халатику. При сповільненій зйомці видно підкачані сідниці артистки і її ніжки, а також трохи і нижню білизну.

Шанувальників така "нега" від знаменитості порадувала. Пости Катерини завжди носять злегка гуморний характер.

Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.

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