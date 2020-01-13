Український співак Діма Монатік (MONATIK) поділився зворушливим архівним фото з сином

На знімку артист тримає зовсім маленьку дитину, притиснувши її до грудей, пише Рoliteka.net. Дмитро посміхається,при цьому його малюк теж.

В пості Монатік розповів, що сьогодні у його сина день народження і він не вірить, що так швидко пролетів час.

За словами артиста, дитина дуже активна і артистична. Малюк вже знає мінімум 100 необхідних слів.

До речі, діти є, як і тато фанатами Черепашок-Ніндзя і Нінтендо, про що мріяв Дмитро.

"Сьогодні Тобі три, наш меншенький Платон, і цим неосяжним щастям я хочу ділитися з усім світом", - написав артист.

Крім того, старшенький син, Даня, нещодавно запитав у батька, чому на викладених фото вони з братом спиною. Ймовірно, після цього питання співак вирішив опублікувати фото з молодшим сином і показати його обличчя.

За 49 хвилин пост артиста зібрав понад 66 тисяч лайків та багато коментарів.

"Яке фото😍😍😍 З днем народження молодшенького ❤️", "З іменинником! Головне щоб ваш Платон завжди був в любові і наповнений любов'ю, і був здоровий, звичайно ❤️", "З Днем народження Платона!🔥🔥🔥 Нехай його життя сяє яскраво! Іра і Діма, ви дуже круті батьки😉", "час як вода🌊", "З днем народження Синочка 🥳 хороша фотографія 🤍", " Боже мій! 😍Як же це зворушливо!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Від усієї душі бажаю вам і вашим хлопчикам величезного щастя!!!🙏🏻", "як же ти крут! З іменинником)", "Так зворушливо❤️ нехай росте такою ж ЛЮДИНОЮ як Ви🙏🏼🙏🏼🙏🏼 нехай буде здоровим", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, дружина українського співака Монатіка, Ірина, приголомшила кадрами з узбережжя океану.

Ірина Монатік поділилася свіжими знімками в своєму мікроблозі в Instagram. На одному з них вони всі вчотирьох: сама Ірина, Дмитро і їх двоє чудових малюків.

"Тотальна любов🥰. величезний привіт усім нашим людям☀️щиро бажаємо Вам любові,добра і миру 🥰❤️". - підписала цей милий кадр дружина співака.

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