Зірка «Моей прекрасной няни» Галина Польських різко погано себе відчула

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в росЗМІ.

ЗМІ 12 січня вдень спочатку повідомили, що артистка відчула гостре нездужання вранці у Москві, і наче, навіть у актриси різко підскочив тиск.

Нагадаємо, Галині Польських 80 років. Медики повідомили, що буде вирішуватися питання про госпіталізацію знаменитості. У послужному списку актриси більше 170 ролей - вона в тому числі грала матір персонажа Сергія Жигунова в ТВ-серіалі "Моя прерасно няня".

У мережі одразу ж піднявся шум, деякі російські видання написали, що артистку госпіталізували, однак російський Інтерфакс інформацію про госпіталізацію спростував, точніше - це зробила сама актриса:

«Про що ви кажете, я вдома», - сказала вона новинному агенству.

У підсумку взагалі виявилося, що артистка ніяких проблем з серцем не мала, а насправді - отруїлася:

«Я отруїлася, щось не те з'їла, викликала швидку. Ніякого криза у мене, слава Богу, не було. Це все наклеп і брехня, не вірте. Зараз відчуваю себе добре », - йдеться в коментарі актриси, опублікованому «Вечерней Москвой» .

Раніше народна артистка СРСР розповідала ЗМІ про те, що її улюбленого онука Філіпа до п’яти років виховувала сама. Так в мережі з’явилися коментарі зоряної актриси щодо трагічного випадку з її онуком:

«Влітку 2011 року 19-річний Філіп повернувся додому на канікули. Рано вранці він їхав на своєму мотоциклі, не впорався з керуванням і врізався у відбійник».

Акторка звинувачує себе в тому, що трапилося:

«Я звинувачую себе в тому, що сталося. Ще тоді друзі його говорили, що колесо барахлить. Ну нічого: головне, що живий! Впораємося якось».

Відомо, що після випадку в лікарню одразу ж приїхали бабуся і мама:

«З’ясувалося, що у онука численні переломи, він буде жити, але ногу доведеться ампутувати».

Акторка завжди називала Філіпа головним чоловіком свого життя. Все життя вона присвятить дітям, а потім і єдиному онукові:

«Нехай молодь чогось чекає. Я просто працюю, як можу, допомагаю родині. А живу тепер спогадами».

Нагадаємо також, 26 грудня 2019 року у віці 86 років померла Галина Волчек. Причиною смерті стали набряки головного мозку і легень. Вранці у Волчек почали відмовляти органи. До вечора актриси не стало.

Провести в останній шлях артистку прийшли десятки шанувальників, її колеги та учні, громадські та культурні діячі, серед яких відомі артисти.

Нагадаємо, зірку російського кіно терміново забрала швидка: "Ноги заніміли, різкий біль і..."

Як повідомляла Politeka, Волчек перед смертю розкрила правду про дітей Пугачової: спливла листування, про яку ніхто не знав.

Також Politeka писала, що смерть Галини Волчек перервала спектакль, артисти плачуть за лаштунками.