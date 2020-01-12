Схоже, над MARUV (Ганною Корсун) нависло справжнє прокляття: співачка вже втретє стала жертвою пограбування

Після того, як в центрі Києва в суботу, 11 січня, у неї вкрали всі документи з машини, можна говорити про повторювану негоду, яка переслідує знаменитість. Про це повідомляє Politeka.net.

На вулиці Богдана Хмельницького 42, з машини витягли сумку з документами та новорічними подарунками, про що вона повідомила в історіях на своїй сторінці в Instagram. Ще не минуло й доби з моменту крадіжки. Як показує практика, якщо протягом 24 годин злодія не ловлять, потім знайти його набагато складніше.

Важливо відзначити, що до цього, відому співачку, двічі обкрадали в аеропорту при посадці на літак МАУ. За її словами, багаж зламували і крали звідти особисті речі. Тоді Марув різко висловилася про авікомпанії.

"Шановні МАУ, ви ох*їли? Другий раз лечу вашої авіакомпанією, у мене другий раз розкривають валізу і викрадають звідти речі. Більш того, зламали обидві валізи, з якими я летіла. Скільки, бл*дь, можна", – не підбираючи слів висловилася співачка.

Тоді на її валізах кусачками перекусили замки, а на одній з валіз замки взагалі вирвали, при тому, що вона летіла бізнес-класом.

Перший раз, крадіжки сталися з Корсун ще 31 березня минулого року. Тоді в аеропорту Тель-Авіва у неї з валізи витягли біжутерію.

«Ретельно упаковуйте свій багаж, бо ризикуєте бути зламані і пограбовані, як я», — попередила вона.

Як повідомлялося раніше, українська співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами з свого відпочинку

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

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