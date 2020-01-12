Відома співачка Ольга Меганская, учасниця групи ВІА Гра, здалася в жаркому образі

На знімку Ольга позує в одному топі, решти одягу не видно. Завдяки великому плану можна розглянути ідеальні форми дівчата, а також зовнішність. На тлі практично нічого не видно, так як він розмитий. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку групи ВІА Гра.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Красуня", "Олечка зайчик, досконалість, красуня!!", "Як завжди виглядаєш чудово )))", "Оленька, чудово виглядаєш!".

Раніше ми повідомляли, що Українська група "ВІА Гра", яка вже давно перемістилася на простори російського шоу-бізнесу завжди дивує своїми образами.

Так, учасниці групи Еріка Герцер, Уляна Синецька і Ольга Меганская постали у відвертих вбраннях в одній з програм.

Зірки позували в дуже коротких топах різних кольорів. Завдяки цьому можна було помітити тонкі талії зірок і пружні животики. Привернули увагу і незвичайні прикраси дівчат на обличчі.

Повідомлялося, що співачка Ольга Меганская показала себе у чорному білизняному варіанті сукні в блестку.

Дівчина вирішила зробити типове сэлфи біля дзеркала – на ній чорне вбрання, розріз якого дозволяє побачити підкачані ніжки співачки, а декольте - пружні груди. Артистка, схоже, що зробила знімок в гримерці, її волосся укладене, на обличчі яскравий вечірній макіяж.

Більш того, деякі шанувальники припустили, що артистка сфотографувалася без білизни - розріз її сукні "видав" все з тельбухами.

Фани також пишуть молодої красуні - зірки сцени про те, що вона дуже приваблива жінка, "природна красуня", і просто "прекрасне".

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