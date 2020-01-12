Як відомо, артист Студії "Квартал 95" Євген Кошовий одружений на дизайнері Ксенії, пара не так давно вирушила на відпочинок і в мережі зарясніли їх особисті кадри

Зоряний гуморист не так часто постить знімки з відпочинку та і взагалі - хоч якісь особистого характеру фото, інша справа його дружина. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Ксенії.

Останнім часом зазвичай "скромниця" (у порівнянні з більшістю українських знаменитостей) почала активно показувати в мережі фото зі своїм зірковим чоловіком і свої, відвертого характеру в першу чергу, також.

Так у сторіз мила дама опублікувала кілька фото, де вона ніжиться в теплому морі. На одному з фото у фокусі приголомшливий, ймовірно, захід сонця і сама Ксенія в стильному темному сарафанчику, на іншому - у світлому відкритому і при світлі дня купальнику. На останньому фото дружина Євгенія відкинула голову назад і усим своїм виглядом показала, як же добре їй відпочивається в солоній водичці.

При цьому Ксенія Кошова частково засвітила свої стегна, ноги, живіт і навіть груди.

Раніше також у сторіз жінка опублікувала спільне з Євгеном фото, де сама посміхається, а Кошовий - серйозний, як ніколи. Пара позувала на тлі густих тропічних заростей і мова в міні-пості йшла про те, що дружині зірки сцени дуже хочеться гарних фото.

Але, на думку Ксенії, красивих кадрів з відпочинку не "дочекатися", тому що чоловіки в більшості своїй не розуміють всієї "важливості", а також естетичного значення живописних кадрів, привезених з відпустки.

Ксенія пожартувала і сама з'явилася на фото, найімовірніше, без мейкапу і у стильному сонцезахисті, також на ній була чи то сорочка, чи то туніка близького до персикового забарвлення кольору.





Раніше ми також повідомляли, що інша зірка Кварталу 95 Олена Кравець показала дитяче фото з новорічного ранку, умилив мережу. Її просто не впізнати на знімку.

«Довгий час на ранках у дитячому саду я грала Снігуроньку, бо була білявою в групі. Але потім, коли волосся потемніло, мене «знизили» до Сніжинки!», - поділилася артистка.

Також ми писали, Олена здивувала шанувальників в Instagram розкішним образом. Вона постала в червоному платті з підібраним до верху волоссям і ідеальним макіяжем. Зона декольте при цьому нікого не залишила байдужим.

«І хоча я вже доросла дівчинка, кожен рік як в дитинстві чекаю це світле свято, але тепер разом зі своїми дітьми... рано вранці під подушкою знаходиш подарунок - обов'язково щось солоденьке, а поряд - маленька коробочка...", - підписала вона фото.

Нагадаємо, Кравець з "Кварталу 95" похвалилася ідеальним тілом в тонкій сіточці: "Які форми!"

Як повідомляла Politeka, Кравець та інші красуні «Квартал 95» вразили сміливими фото з закулісся.