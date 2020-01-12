Відома українська співачка Даша Астаф'єва показала кілька селфи і зазначила, що на них є всі її улюблені речі

Даша позувала в цей раз перед дзеркалом. Астаф'єва одягла сукню і пояс. Зона декольте виявилася дуже великий в цей раз. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"На цій фото все, що я люблю) напевно, це помітно і без зайвих слів", - написала Вона.

Фанати почали активно обговорювати фотографії:

"Розкішно", "А спінінг де?", "А собачки де", "Солідно", "Як завжди, прекрасна", "Королева", "Божественно", "На фото все, що ми любимо".

Раніше ми повідомляли, що Астаф'єва без збентеження потрясла розкішними формами на камеру.

На фото Даша позує в корсеті з натуральних перлів, як вона сама зазначила. Образ доповнили колготи в сіточку і довгі чоботи. Дівчата з боків стояли в костюмах в сіточку, чорному білизна, а на грудях були чорні точки з маленькими білими.

"Хто перший вгадає точний вага мого нового корсета з натуральних перлів, отримає особистий іменний подарунок від мене)", - написала знаменитість під фото.

Фанати активно почали вгадувати вага корсета, деякі відзначили красу співачки, а інші цікавилися дівчатами з підтанцьовки.

Повідомлялося, що Астаф'єва приголомшила обличчям без макіяжу.

При цьому в житті Даша носить зручний повсякденний одяг, що не стискує рухів, крім того, вона не соромиться показувати своє обличчя без макіяжу.

цього разу на її сторінці в Instagram з'явився знімок, на якому красуня постала в цікавому літньому сарафані.

Співачка позувала у чорному сарафані в підлогу, яка прикрашена яскравою квітковою вишивкою. З боків на сарафані вшиті рожеві смужки тканини, які роблять силует граціозними. Волосся красуня зібрала у високий пучок, а на обличчі ні грама макіяжу. Але варто зауважити, що так Астаф'єва виглядає навіть краще.

Нагадаємо, Астаф'єва засвітилася в компанії дівчат у нічному клубі

А ще Politeka писала, що Астаф'єва з Добкіною потрясли рум'яними «булочками» на публіці

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