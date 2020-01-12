Онука легендарного актора Михайла Боярського Катерина покрасувалася на тлі хвиль у чорному купальнику
Катерина в цей раз позувала в чорному купальнику, який підкреслив пишні форми внучки Боярського, адже у неї вони шостого розміру. На фото дівчата видно морські хвилі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Образ Катя доповнила круглими окулярами і великими сережками. Фото було зроблено майже в профіль.
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Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:
"Красуня", "Від тебе віє світлом і позитивом", "Красуня - Катерина Боярська !!! Дівчина із знатного роду !!!!!!!!!", "Катюш, красуня. Незрівнянна!", "Чарівна дівчина!", "Як завжди чудова!!!", "Дуже круте фото, усі чотири стихії :земля, вода, повітря і Катюша Сонечко, бо стрільці вони вогняної стихії, тобто стихії Сонця! Бажаю частіше такою променистою посмішкою сяяти і нас своїм позитивом хоч трохи зігрівати".
Раніше ми повідомляли, що пишногруда онука Боярського засвітила значні форми.
Так, дівчина позує в облягаючому м'ятному топі, в який втиснула шостий розмір. При цьому Катерина єхидно посміхається на камеру. Сам знімок став причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
«Очей не відірвати», «Катя, я в тебе закохався», «Ну прям, чітка», «Ваші очі зводять мене з розуму», «Я зараз закричу», «Шикарна», «Чарівна і чарівна», «Карколомна красуня», - пишуть вони.
Повідомлялося, що волога онука Боярського показала жаркі форми без одягу.
На фото Боярська у чорному купальнику. На знімку Катерина стоїть спиною до об'єктиву можна оцінити форми дівчини ззаду. Навколо мокрий пісок і вода.
Катерина підписала фото смайликами метеликів.
Нагадаємо, онука Боярського блиснула пишними перевагами в тонкому сукню
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