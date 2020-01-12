Відомий український продюсер Потап (Олексій Потапенко) поділився спільним фото з сином Андрієм, яке зробив на відпочинку

На фото Потап позує в плавках або шортах, як і його син Андрій. Видно, що сімейка добре вже засмагала на відпочинку, адже вони зняли футболки. Олексій та Андрій прикрили очі рукою і роблять вигляд, що щось видивляються. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Рятувальники", "Кращі", "б Зайнятися Андрію спортом", "А де Анастасія? Ми всі дуже сподіваємося, що вона разом з вами", "Товстуни", "Рятувальники Малібу", "У малого проблемки, бургери видно".

Раніше ми повідомляли, що популярна українська співачка Настя Каменських показала передплатникам, чим займається зі своїм чоловіком Потапом в одній білизні.

Так, опублікованому знімку Каменських позує в одному топі разом зі своїм чоловіком Потапом. Чоловік виставив напоказ підкачаних біцепс.

Уточнимо, що шанувальників пари позбавили можливості висловитися про події – фотографію Каменських викинула в Сторіс.

Повідомлялося, що відомий український продюсер Потап (Олексій Потапенко) поділився фото, де він проводить час із знаменитою співачкою Настею Каменських, своєю дружиною.

На фото Потап і Настя позують біля велосипедів. Як можна зрозуміти, вони взяли їх в оренду, щоб поїздити, судячи з номерів на транспортних засобах. Потап позує в білій сорочці і шортах, а доповнює цибулю капелюх. Настя стоїть поруч в білому платті, швидше за все.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Які ви красиві", "Божечки", "Блін, хлопці, ну просто круто", "Милашки, добре відпочити", "я дуже люблю вашу фантастичну Настусю", "Це де, Маямі? Приходьте в гості", "Чудесні".

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