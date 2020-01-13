Яскравими фото зірка ділиться з шанувальниками досить часто і цей раз не став винятком

Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася на відпочинку, пише Politeka.

Яскравими фото зірка ділиться з шанувальниками досить часто і цей раз не став винятком.

В цей раз щаслива Леся похвалилася яскравим образом перед зеркалом. За словами Никитюк, вона дуже задоволена своїм волоссям, однак задумалася про зміну зачіски і хоче каре. Дівчина представила відразу два образи, засвітивши і стару, і "нову" зачіску. Сама Леся позувала в м'якому светрі червоного відтінку і звичайних сірих джинсах.

Також в розділі Сторі артистка показала, як відпочивала ввечері. Примітно, що ресторан Леся відвідала одна. У своїх роликах артистка відзначила подруг, написавши, що сумує за ним.

У відео також можна помітити, що зірка показала себе в самих різних ракурсах, не соромлячись показати себе у якомусь не правильному чи просто природному вигляді.

При цьому днем раніше Никитюк показала ідеальну фігуру з гарячого відпочинку. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Так, Леся зірка опублікувала фотографію, зроблену в минулому році.

На знімку телеведуча лежить на пляжі. Співробітники курорту влаштували для неї миле пляжне містечко. На піску настил і плетений килимок, а також поруч стоять скриньки, накриті екзотичними фруктами та стравами.

Нагадаємо, Никитюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.

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