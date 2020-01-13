Журналісти з'ясували, що популярну артистку Анастасію Заворотнюк, найімовірніше, виписали з лікарні.

Відразу в кількох російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що виконавицю головної ролі в серіалі «Моя прекрасна няня» Анастасію Заворотнюк виписали з лікарні. За даними журналістів, артистку виписали з клініки, де вона проходила лікування та реабілітацію. Зараз вона нібито перебуває вдома. Як стверджують новинні портали з посиланням на джерела, лікарі відправили Заворотнюк додому, тому що не бачать сенсу в лікуванні. Фахівці вважають, що вона приречена. При цьому є інформація, що артистку чекає експериментальне лікування в США.

Зазначимо, що офіційної інформації про виписку актриси немає. Як відомо, сім'я Заворотнюк більше півроку зберігає мовчання і практично не коментує стан актриси. Через це у ЗМІ просочується лише епізодична інформація про лікування і здоров'я Заворотнюк. Директор артистки Марина Потапова також не поспішає коментувати стан своєї підопічної. Коли журналісти попросили її підтвердити або спростувати іонформацію про виписку Заворотнюк, вона кинула трубку, залишивши кореспондента без відповіді.

Варто відзначити, що кореспонденти, які чергують під клінікою, де лікувалася актриса, давно не бачать там її родичів. Ймовірно, саме з цим фактом пов'язана інформація про виписку зірки, яка з'явилася в ЗМІ .

Нагадаємо, що про хворобу Анастасії Заворотнюк стало відомо влітку 2019 року. За неофіційними даними, у артистки пухлина головного мозку. Через те, що сім'я Заворотнюк, включаючи її чоловіка Петра Чернишова, практично не спілкується з журналістами, в мережі з'являється багато чуток про її стан. Не так давно газети стверджували, що артистка йде на поправку. Але ніяких підтверджень цієї інформації також не знайшлося.

Додамо, що раніше чоловік Заворотнюк опинився на межі, намагаючись хоч якось врятувати дружину.

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