Українська співачка, учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

Поки більшість українців відпочивають від новорічних свят, Слава Камінська відправилася разом з дітьми в теплі краї, щоб відпочити і набратися сил перед робочими буднями. Зовсім недавно вона показала милий знімок з аеропорту на якому позували її син Леонард і дочка Лаура.

А в цей раз похвалилася не менш милим кадром з дітками, але вже на самому відпочинку. Діти виглядали дуже щасливими, гріючись під променями сонця. Примітно, що син Слави позував не з сестрою Лаурою, а зі своєю подругою.

«Ось бувають в житті збіги 🥰 Знайомитеся) це Ліза ❤️ подруга Леонарда ❤️ ( улюблена подруга ) і ми летіли одним літаком і опинилися в одному готелі 🥰🤔 Збіг? Не думаю ❤️ @annas9964 😘 Щастя немає межі 😘😘😘😘😘», – написала Слава під постом.

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Також раніше артистка вирішила оригінально попрощатися з роком, здивувавши при цьому незвичайним кадром.

На фото Камінська показала себе без макіяжу і в природному вигляді, при цьому на обличчі Слави помітні патчі проти припухлості.

«Підводячи підсумки 2019-го, хочеться насамперед нагадати , що життя наше може бути яскравою і поза мережі . Відверто кажучи мене втомили инстаграмные денді в наглаженних піджаках і зразкові мами в слотах інста-сториз.

«Очікування / реальність» Читаєш , все гарно живуть, скрізь встигають, аж хочеться почати заздрити. А по суті, все так , як у всіх , тільки з нальотом егоцентризму. Вас похвалять в мережі ))) в ж...пу поцілують , але ваша це ж...па ?», – сказала Камінська під новим постом.

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