Модель не втримала білизну під час виступу

Переможниця конкурсу "Міс Бельгія 2020" спіткнулася на сцені і втратила бюстгальтер під час прямого ефіру

23-річна Селін Ван Уйтсел виходила для отримання титулу "Міс Бельгія", а церемонія проходила в прямому ефірі. Спускаючись по сходах, вона спіткнулася і впала. У цей момент бюстгальтер без бретелей злетів і впав під ноги. Про це пише Politeka з посиланням на західні ЗМІ.

Модель не розгубилася в даній ситуації. Вона зробила вигляд, що все добре і пішла далі. Дівчина зауважила, що вона найкращий приклад того, що потрібно йти далі, якщо впав.

Користувачі активно почали поширювати ролик в інтернеті. Передплатники в соціальних мережах почали підтримувати модель.

Раніше ми повідомляли, що Міс Україна 2019 Маргарита Паша похвалилася ідеальним тілом в купальнику на відпочинку.

На знімку зображено, як Маргарита Паша сидить біля моря на піску і мрійливо дивиться вдалину. На ній надітий чорний купальник бікіні і сонцезахисні окуляри.

«Уява - чарівна сила, яку можна використовувати для чого завгодно !!! 😉😇🏝 Останні дні в раю», - підписала знімок модель.

Повідомлялося, що володарка найкрасивіших сідниць показала свою гордість в одних мереживах.

29-річна фігуриста красуня, не соромлячись, показала розбурхують свідомість багатьох чоловіків, так і жінок, напевно, теж кадри.

Знаменитість поділилася у своєму мікроблозі свіжим відео, де вона постала в мереживній білому білизна, а також мокрою в білій футболці-топі і стрінгах.

Гаряча брюнетка дивиться прямо в об'єктив камери, валяючись в ліжку, грайливо притискаючись до стіни і "витворяє" тощо - всі рухи знаменитості носять пікантний забарвлення. Видно знаменита "п'ята точка", об'ємна груди і сталевий прес моделі.

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