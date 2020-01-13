Ганна показала себе у незвичному та природному вигляді

Скандальна українська співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами з свого концерту

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися з шанувальниками в Instagram різними жаркими кадрами з своїх фотосесій, провокуючи при цьому не двозначну реакцію коментаторів. Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.

На опублікованому знімку MARUV позує з яскраво-синіми волоссям і в звичайному і навіть милому вбранні, що складається лише з теплої кофти темного кольору і такого ж відтінку теплої шапки. При цьому видно, що дівчина без макіяжу і будь-яких укладок.

У відео вона розповіла, що її вкрадені речі так і не знайшли, але вона не сумує і продовжує вірити в краще.

Нагадаємо, на вулиці Богдана Хмельницького 42, з машини витягли сумку з документами та новорічними подарунками, про що вона повідомила в історіях на своїй сторінці в Instagram. Ще не минуло й доби з моменту крадіжки. Як показує практика, якщо протягом 24 годин злодія не ловлять, потім знайти його набагато складніше.

Як повідомлялося раніше, скандальна українська співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами з свого концерту.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

Зірка вирішила показати фігуру у пікантному вбранні голубуватого відтінку зі звіриним принтом. Примітно, що яскраво пофарбовані волосся Ганни в блакитний відтінок так виглядають ще яскравіше. Сама зірка позувала лежачи на м'якому кріслі сірого кольору.

Також Ганна доповнила пост ще одним знімком, на якому зігнулася в тому ж вбранні, блиснувши при цьому п'ятою точкою в чорних сітчастих колготках.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

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