Відома українська співачка Ірина Білик поділилася спільним фото з сином

На фото Ірина сидить на стільці в чорному одязі і дивиться в камеру. Поруч на підлозі знаходиться син Гліб. Він також зосередив свій погляд на об'єктив. Видно, що на підлозі лежить тканина, на якій і розмістився спадкоємець Білик. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Велика мама: руки - два крила.....", - написала Ірина під фото.

Фанати почали активно обговорювати знімок:

"Чарівні", "Красиві", "Красуня-матуся і супер-синуля！Всього Вам самого найкращого", "Все клас,але я б сынулю на стільчик посадила,а сама б поруч на пів села", "Син на батька дуже схожий", "Який чудовий хлопчик. Красень".

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Відома українська співачка Ірина Білик показала фото з відпочинку

цього разу Білик з'явилася в чорній верхньому одязі і окулярах, а також капелюсі. На фоні можна помітити розмитий пляж і воду, а також шезлонги.

"У якому місті, країні ви любите відпочивати на початку року?", - написала Ірина під фото.

Фанати почали активно обговорювати публікацію Білик:

"В теплих країнах", "Там, де море", "Добре б в Домінікану", "Жахливі окуляри", "Іринко, ви не змінюєтеся. Як завжди, на висоті. Обіймаю", "Хочеться з вами", "Місто, країна - значення не має. Головне відпочивати", "У Франції", "Кожен раз в новому місці. Пальми в пріоритеті".

Повідомлялося, що Білик показала свого красеня-сина, українці не втрималися.

Відома українська співачка Ірина Білик показала підрослого сина Гліба на спільному фото

Знімок Ірина опублікувала чорно-білий. На ньому співачка схилила голову над головою Гліба. Чорна одяг мами і сина прямо злилася разом. Фото вийшло дуже чутливим.

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