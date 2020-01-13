Відома українська співачка Регіна Тодоренко показала сина Михайла

На фото Регіна сидить на сходах і тримає малюка, а сам хлопчик стоїть на ніжках. Фотографію, судячи з позначки, робила сестра Тодоренко Аня. Регіна в цей раз позувала в білих шкарпетках, штанях і піджаку, а зібрала волосся у високий хвіст. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Першим відзначився під фото Влад Топалов, чоловік Регіни. Він залишив десятки сердечок.

Фанати також почали активно обговорювати знімок:

"Яка гарна фотографія!!!Регіна, чарівно!!", "З святом! Такі гарні)))", "який милий Ведмедик", "Топалыч", "Така тут ви красива! У домашній обстановці, трепетно розділяє інтерес сина. Хвіст на голові, відсутність мейку анітрохи не псує. Як важливо бути собою. Instagram змушує багатьох здаватися краще, прирівнювати себе до якихось стандартів.. І ось серед цього шуму такі фото просто бальзам на душу.", "Не розумію на кого схожий", "мені здається він копія Регіна".

Раніше ми повідомляли, що Тодоренко показала фігуру після спекотного відпочинку.

На фан-акаунті шанувальники також постійно демонструють фото з відпочинку артистки. Однак, на цей раз в Инстаграме з'явилися кадри зірки, зроблені ще в минулому році, під час попередньої відпустки Регіни. Зірка позувала в купальнику з глибоким декольте, прикритого зав'язками-кільцями.

«Фото 2019-го року:) #регинатодоренко», – коротко підписала новий кадр зірка.

Повідомлялося, що Тодоренко несподівано повернулася в Одесу без Топалова.

Так, днем раніше Регіна розповіла про своєму новому подорожі та відпочинок. При цьому на новому фото в Instagram зірка показала фігуру в купальнику, позуючи разом зі своєю дитиною Майклом.

Проте, на цей раз в Instagram з'явилися кадри зірки, зроблені в звичному дурашливом стилі.Як з'ясувалося, артистка повернулася додому в Одесу, причому без дружина Влада Топалова. Дівчина зазначила, що ветренная погода в її рідному місті вже встигла стати її особистим перукарем.

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