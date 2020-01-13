Відома українська співачка Наталя Могилевська поділилася фото після свят

На знімку Наталія позує в кофтині, швидше за все, з сіточки. Поруч невідома жінка. Обидві дівчата позують в боксерських рукавичках, швидше за все перед тренуванням. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ну що мої дорогі, оливьешки наїлися? Смачна оселедець під шубою була? Продовження свят не привід розслаблятися, з новими силами в бій. А ви як після свят приходьте в форму?", - написала Наталя під фото.

Фанати почали активно коментувати знімок:

"Ви така класна, щастя вам", "І не об'їдалися", "Цілую і зацеловываю", "Скільки б років не пройшло, Наташа завжди ідеально виглядає", "Її, рідну, і тримаємо))", "У моїх улюблених дам..доньки і дружини якщо розлютяться такі кулачки..не сховатися".

Раніше ми повідомляли, що помолоділа Могилевська змусила всіх здригнутися.

Відома українська співачка Наталія Могилевська показала свою дивовижну фігуру.

Могилевська в цей раз стала публіці в чорній міні-сукні. Артистка з'явилася перед камерами не одна, а в оточенні танцюристів. Більше десяти чоловік оточили Наталю - чоловіки, котрі стояли ближче усього до неї, тримають українську знаменитість за руки:

Повідомлялося, що Могилевська ледь втримала свою гордість в глибокому декольте.

Могилевська в цей раз стала публіці в червоному шикарній сукні. Артистка ходить по сцені і співає пісню "Я покохала". Декольте у співачки дуже значна, як і розріз на нозі.

"Наталочка. Умничка захоплююся Вами. Так тримати.", "Як завжди нова пісня - Хіт!!!!!", "Розумниця і 'орач'. Дякую за творчість!".

Нагадаємо, Могилевська блиснула пишними формами в сукні з сіточкою

А ще Politeka писала, що Могилевська, Лобода і Брежнєва роздяглися заради пікантній фотосесії

Також Politeka повідомляла, що Могилевська засвітила своє головне достоїнство в екстремальному декольте



