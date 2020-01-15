Зірка "95 Кварталу" Марта Адамчук опублікувала знімок в незвичайному образі

На сторінці актриси в Instagram з'явився знімок, на якому вона постала з "голим обличчям", пише Рoliteka.net.

Марта позувала з білим рушником на голові, відкривши губи. Дівчина доторкнулася пальцями до рушника, щоб додати фото ефектності.

Артистка дала насолодитися своєю натуральною красою, подивившись трохи чи не чорними очима в об'єктив.

"Як довго наше здоров’я може нас не підводити?

Приклад простий: ваш білий халат буде залишатися білим настільки довго , наскільки ви будете за ним доглядати ) Свій рік я почала зі спроб змінити графік у неробочі дні. Лягати раніше - підійматися раніше..

День складається значно краще. Значно..!

Будьте здоровими🤍 ", - написала в пості зірка "95 Кварталу".

За 15 годин пост красуні зібрав понад 500 лайків і трохи коментарів.

"Навзаєм! 👍", "Мартуся, дай Бог тобі здоров'я на МНОГАЯ літа", "Здоров'я Вам, Марта", "#Алібаба#", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Марта Адамчук опублікувала фото у заворожуючому образі.

Артистка з'явилася в красивій, трохи обтягуючій, сукні з глибоким декольте.

Красуня виглядала чудово в світлій сукні з блискітками. Образ завершувала акуратний тоненький ланцюжок з кулоном і сережки. Макіяж був зроблений з акцентом на яскраві губи. Марта дивилась у камеру і широко посміхалася.

Раніше ми писали, що Адамчук вибрала блискуче довге плаття для образу. Відзначимо, що в ньому дуже пристойне декольте. Марта сіла на спинку крісла, поруч лежить телефон, а сама Адамчук посміхається. На фоні можна помітити інших людей.

"Мої прекрасні 45 тисяч. Спасибі вам", - написала знаменитість під фото, подякувавши таким чином фанатам, яких вже зібралося відповідне число.

Нагадаємо також, що Марта постала в красивій, відвертій сукні, яка підкреслила її вигини. Дівчина трохи вигнулася, щоб продемонструвати стегно. Плаття на тонких бретелях ідеально підійшло зірці.

Образ завершували манікюр, красива зачіска і ледь помітні сережки.

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