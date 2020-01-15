Переможниця "Танців з зірками 2019", актриса Ксенія Мішина опублікувала нове фото з сином

Артистка з дитиною позувала в ліфті, роблячи селфи в дзеркало, пише Politeka.net. Зірка вибрала картате пальто, чорну толстовку і джинси. А син дівчни позував у чорній куртці. Примітно, що на красуні абсолютно немає макіяжу.

Увагу підписників притяг незвичайний колір волосся хлопчика. Виявляється, сину зірки зробили модну зачіску, пофарбувавши волосся в синій колір.

В пості Мішина розповіла, що здалася після умовлянь сина і погодилася на зухвалий експеримент.

"Готуюся тепер до розмов з директрисою і класним керівником )) але все ж не передати рівень щастя та радісних криків ))) Матусі, а ви погоджуєтеся з подібними бажаннями?", - поцікавилася Ксенія.

За 14 годин пост артистки зібрав понад 30 тисяч лайків та багато коментарів. Деякі люди були в шоці від побаченого.

"Жах.. у мене син теж просить пофарбувати йому волосся ( освітлити ) як у деяких учнів в школі! Але я знаю мене не те ,що вмовити.. я в шоці від такого 😂 завжди хотіла подивитися на цих мам хлопчиків , які таке роблять))) Без образ.. але чисто моя думка))", "Багато мінусів чому не правильно. Перше знайдуться ті які будуть сміятися над ним, або навіть бити його, це погано закінчиться. Сьогодні у нього волосся синє, завтра вирішить зробити тату чорні очі, після завтра відрізати собі дещо, і стати жінкою або геєм. Задумайтеся, поговоріть з розумними людьми, і може вас переконають", "Це вже ПЕРЕБІР, я вважаю 😏Що значить численні прохання від дитини???? Ви самі гробите свою ж дитину", "Здрастуйте Ксенія! Знаєте, читаю, і просто жахаюся від коментів про «сьогодні волосся, а завтра стане геєм» і тд. Це просто якась жесть. Щиро не розумію чому у вас така обмежена, гомофобна, мисляча немов МОЯ БАБУСЯ аудиторія... Удачі вам і терпіння!", "Круто!!!! Мій дід 60 роки ходив з довгим волоссям зачесаным назад і набріоліненним...", - написали користувачі мережі.

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